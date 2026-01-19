Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan bu trajik olay, kamuoyunda büyük infial yarattı. Atlas'ın ikiz kardeşinin gözleri önünde bıçaklanarak can vermesi, ailenin acısını katbekat artırdı. Peki Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan kimdir ve aile bu süreçte neler yaşıyor? İşte tüm detaylar...

Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan kimdir?

Cüneyt Çağlayan, 17 yaşında hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın babasıdır. Ailenin Kastamonulu olduğu belirtilirken, İstanbul Güngören'de ikamet ettikleri bilinmektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay sonrası Cüneyt Çağlayan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü kimdir?

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Çalışan bir anne olan Gülhan Ünlü, olay günü iş çıkışı eve geldiğinde oğlunun kendisini beklediğini anlattı. Atlas'ın "Anne, kardeşimin yanına gideceğim" diyerek evden çıktığını ve yarım saat sonra ikiz kardeşinden gelen telefonla hayatının karardığını söyledi.

Anne Gülhan Ünlü, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Oğlum can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. O cani çocuğumu öldürdü. Atlas için adalet istiyorum. Herkesin sesimi duymasını istiyorum."

Atlas Çağlayan'ın ikiz kardeşi

Atlas Çağlayan'ın bir ikiz kardeşi bulunuyor. D. Çağlayan isimli ikiz kardeş, olay anında Atlas'ın yanındaydı ve kardeşinin bıçaklandığı ana tanık oldu. İkiz kardeş, saldırgan grubun kafede sürekli kendilerine baktığını ve bir anda sataşmaya başladığını anlattı.

İkiz kardeş, o korkunç geceyi şöyle anlattı: "Çocuk bir anda bıçağı çıkardı. Kasten, bilerek bıçakladı ikizimi. Ambulans çok geç geldi, 30-40-45 dakika bekledik. Kardeşim hastanede hayatını kaybetti."

Atlas Çağlayan'ın halası Şaziye Pamuk

Atlas'ın halası Şaziye Pamuk da yeğeninin ölümünün ardından adalet çağrısında bulundu. Pamuk, "Cebinde bıçakla gezen çocuk cinayet işlemek için yola çıkmıştır. Bunu başka türlü anlamak mümkün değildir. Lütfen yetişkin bazında yargılansın ve gerekli cezayı alsın" dedi.

Olay nasıl gelişti?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede olay yaşandı. Daha önce birbirini tanımayan iki grup arasında "yan bakma" iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sokağa taşındı ve 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Atlas, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı tutuklandı

15 yaşındaki E.Ç., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. E.Ç.'nin daha önce sabıkasının bulunmadığı ve Atlas'ı önceden tanımadığı belirlendi.

Aileye tehdit ve yeni gözaltılar

Olayın ardından Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlar aileyle görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İstanbul Valisi Davut Gül de aileyi evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bakanlıklar, davaya müdahil olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Atlas Çağlayan, Kazlıçeşme'de anneannesinin yanına defnedildi. Arkadaşları mezarına gül ve şeker bıraktı.