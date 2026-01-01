Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tartışmalı olayların ardından uzun süre ortalıkta görünmemişti. Eldeniz’in, daha önce İstanbul Şişli’deki geçmişi ve isminin çeşitli skandallara karıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

Darp iddiası ve sessizlik

Geçtiğimiz aylarda Eldeniz’in, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiği ve Urla Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı öne sürüldü. Olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı hakkındaki haberler kamuoyuna yansımıştı

Başkan Mutlu sessizliğini korudu iddiası

Kadına şiddete karşı “sıfır tolerans” söylemini her fırsatta dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, Eldeniz’in darp olayına ilişkin sessiz kalması dikkat çekmişti. Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından Eldeniz uzun süre gözükmemiş olması söylentileri daha da kuvvetlendirmişti.

Simge Eldeniz tekrar sahada

Son dönemde ise Eldeniz’in yeniden sahaya döndüğü ve Konak Belediyesi’nde aktif görev yaptığı gözlemlendi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte çalışmalarda yer alan Eldeniz’in sahada görünmesi, uzun süredir merak konusu olan sessizliğinin sona erdiği şeklinde yorumlandı.