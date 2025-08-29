İzmir’in Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde iş yerlerini ve araçları kurşunlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova’daki kurşunlama sonrası yakalandılar

Olayların birbirleriyle bağlantılı olabileceği değerlendirilerek yürütülen titiz soruşturma kapsamında, Bornova’da gerçekleşen son kurşunlama olayının ardından kaçmaya çalışan şüpheliler, kullandıkları tabancayla birlikte yakalandı.

Şüpheliler mahkemeye sevk edildi

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.