Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve bu sezon Avrupa’da FIBA Europe Cup’ta da boy gösterecek olan Aliağa Petkimspor, İstanbul’da çıktığı ilk özel maçta Galatasaray’a 86-83 mağlup oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşma, İzmir temsilcisinin yeni kadrosunu test etmesi açısından önemli bir sınav niteliği taşıdı.

Kadro baştan sona yenilendi

Sezon öncesinde transfer hamleleriyle adından söz ettiren Petkimspor, kadrosunu tepeden tırnağa yeniledi.

Takım, yeni transferlerin performansını görme fırsatı bulurken, karşılaşma özellikle yabancı oyuncuların katkısıyla dikkat çekti.

Efianayi’den etkileyici dönüş

Takıma geri dönen Efianayi, Galatasaray karşısında 18 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Yıldız oyuncunun performansı, taraftarlar ve teknik heyet için umut verici bir işaret olarak yorumlandı.

Skor katkısı dengeli dağıldı

Petkimspor’un diğer yeni isimlerinden Whittaker ve Troy Selim 14’er sayı kaydederken, Franke ile Sajus da 12’şer sayı üretti. Farklı oyuncuların skor yükünü paylaşması, teknik ekip tarafından olumlu bir tablo olarak değerlendirildi.

Son dakikalarda kaçan galibiyet

Başa baş geçen mücadelede Aliağa Petkimspor, son dakikalarda kontrolü elinden kaçırarak sahadan 86-83 mağlup ayrıldı. Hazırlık döneminde alınan bu sonuç, takımın eksiklerini görmesi açısından önemli bir prova oldu.

Gözler yeni sezona çevrildi

İzmir temsilcisi, Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra FIBA Europe Cup’ta da mücadele edeceği yeni sezona odaklanmış durumda.

Petkimspor, önümüzdeki günlerde oynayacağı hazırlık maçlarıyla eksiklerini gidermeyi ve sezona hazır bir şekilde başlamayı hedefliyor.