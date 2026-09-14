Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından "En İyi Turizm Köyü" seçilen İzmir’in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü'nde ödül töreni düzenlendi.

Tören çerçevesinde plaket, düzenlenen organizasyonla köy meydanına kuruldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende halk oyunları ekibi gösterisini sergiledi.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan ve bölge sakinleri eşlik etti. Etkinliğin ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İzmir'deki üçüncü ödüllü köy

Barbaros'un, Birgi ve Şirince'nin ardından İzmir'de bu unvana layık görülen üçüncü yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken İzmir Valisi Süleyman Elban,

"Barbaros'u diğer köylerden ayıran özellikler arasında Çatkapı evleri, Oyuk Festivali, kadınların üretkenliği, köye ve Urla'ya sahip çıkılması, yöresel mimarinin korunmasını, geleneksel ürünlerin yaşatılmasını ve doğal, endemik ürünlerle meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi.

Böyle bir değere sahip bir köyümüzün Urla'da olması bizim için hem gurur hem de mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.

"Bu ödülün tesadüf olmadığını gözlemleme fırsatı bulmuştum"

Köydeki yerel kalkınma yaklaşımından bahseden AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Barbaros'un uluslararası alanda elde ettiği başarının arkasında ortak bir emeğin yer aldığına değinerek;

"Daha önce burayı ziyaret ettiğimde başarının ve bu ödülün bir tesadüf olmadığını yerinde de gözlemleme fırsatı bulmuştum.

Çevreye, doğaya, yerel kalkınmaya verilen önem ve kadınların, köy halkının ortaklaşa ürettiği projeler, atölyeler, çat kapı evleri ve uygulamaları görünce neden tesadüf olmadığını yerinde görmüştüm.

Burada emeğin, dayanışmanın, değerlerine sahip çıkmanın iradesi uluslararası bir başarıyla taçlandı ve yerel kalkınmanın da en güzel örneklerinden biri" diye konuştu.

"Kendi kimliğine sahip çıkan köyler dünyada karşılık buluyor"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise köyün tarihi ve kültürel mirasının korunmasının altını çizerek; "Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra Barbaros'u Barbaros yapan köyün hafızası, üretimi, dayanışması, gelenekleri ve en önemlisi de tüm köy sakinlerinin kendi kimliğine sahip çıkmasıdır.

Bugün Barbaros'un aldığı bu ödül hepimize şunu söylüyor: Yerelden güç alan, kendi kimliğini koruyan ve geleceğe sahip çıkan köyler sadece ülkemizde değil, artık dünyada da karşılık buluyor.

Biz de Urla'nın bütün köyleriyle birlikte bu yolu büyütmeye devam edeceğiz. Urla'nın geleceğini geçmişinden ve yerel kimliğinden güç alarak geliştireceğiz" diye konuştu.

"Bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum"

Köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan da verilen ödülden ötürü gurur duyduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"700 yıllık bir Yörük köyü olarak; tarihi, geleneği, göreneği ve yaşanabilirliği her zaman yenileyebilen bir köy olarak bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum"