Son Mühür- Haftanın ilk iş gününde İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 3 ilçe 6 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 3 ila 6 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Konak’ta 4 saatlik kesinti

Konak’ta Boğaziçi, Ferahlı, Levent ve 26 Ağustos mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Kesinti 08.56 ile 12.56 saatleri arasında gerçekleşecek.

Menemen’de 3 saat su kesilecek

Menemen’in Yahşelli Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 08.48 ile 11.48 saatleri arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş’te kesinti 6 saate kadar sürecek

Ödemiş’in Emirli Mahallesi’nde ise ana boru arızası nedeniyle daha uzun süreli kesinti yapılacak. Mahallede 08.45 ile 15.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacak.