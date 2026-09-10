İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği saha çalışmalarında firarilerin izini sürmeye devam ediyor.

4 yıldan uzun süredir aranıyordu

Yapılan istihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonucunda, tam 4 yıl 8 aydır aranan H.S. isimli şahsın hareketleri inceleme altına alındı.

Şahsın kaldığı adresi tespit eden jandarma timleri, 4 Eylül günü operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen nokta operasyonla H.S. kaçmasına fırsat verilmeden gözaltına alındı.

8 yıldan fazla hapis cezası bulunuyordu

Yakalanan H.S.’nin sistem üzerinden yapılan detaylı kimlik ve GBT sorgulamasında, mahkeme tarafından kesinleşmiş 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi. Uzun süredir kanundan kaçan firarinin, hakkındaki cezanın infazı için arandığı tespit edildi.

Adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi

Gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına götürülen H.S., buradaki dosya ve ifade işlemlerinin bitmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan cezaevi firarisi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.