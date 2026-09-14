Son Mühür - Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından İzmir genelinde hava biraz olsun serinledi. Kentte yeni haftaya güneşli ve parçalı bulutlu bir havayla başlanırken, öğle saatlerinde sıcaklık hissedilmeye devam edecek. Meteorolojik verilere göre kent genelinde bugün herhangi bir yağış beklenmiyor.

Gündüz sıcak, gece serin...

Geçen haftalardaki aşırı sıcakların ardından gerileyen termometreler, kent merkezinde ve tüm ilçelerde gün içinde en yüksek 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 19 dereceye kadar düşecek. Geçen haftalara göre düşen sıcaklıklarla birlikte, özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde vatandaşları daha serin bir hava karşılayacak.

İlçelerde de düşüş devam edecek...

Sıcaklıklardaki bu gerileme İzmir'in tüm ilçelerinde de belirgin şekilde hissediliyor. İlçe genelinde serinlik yaratmaya başlayan hava şartlarının, haftanın ilerleyen günlerinden itibaren kademeli olarak düşmeye devam edeceği ve bölge genelinde sonbahar etkisinin hissedileceği tahmin ediliyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 14 Eylül 2026

Aliağa: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Balçova: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Bayındır: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Bayraklı: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Bergama: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Beydağ: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Bornova: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Buca: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Çeşme: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Çiğli: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Dikili: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.

Foça: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Gaziemir: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Güzelbahçe: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece.

Karabağlar: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Karaburun: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Karşıyaka: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Kemalpaşa: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Kınık: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Kiraz: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Menderes: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Menemen: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Narlıdere: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Ödemiş: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Seferihisar: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece.

Selçuk: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece.

Tire: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Torbalı: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece.

Urla: Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece.