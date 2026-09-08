Son Mühür- Haftanın ilk iş gününde İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 2 ilçe 3 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 3 ila 12 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

İlçe: Urla

Mahalle: Kuşçular

Kesinti Süresi: 08.09.2026 saat 08:01 - 11:01 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Emren Çiftliği önünde ana boru arızasından dolayı sular kesik.

İlçe: Urla

Mahalle: Nohutalan

Kesinti Süresi: 08.09.2026 saat 08:00 - 17:00 arasında (yaklaşık 9 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Depo temizliğinden dolayı Nohutalan Mahallesi'ne su verilemeyecektir.

İlçe: Ödemiş

Mahalle: Yeniköy

Kesinti Süresi: 07.09.2026 saat 23:00 ile 08.09.2026 saat 11:00 arasında (yaklaşık 12 saat)

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Açıklama: Ödemiş ilçesi Yeniköy (Yukarı) mahallesinde terfi motor pompa arızası nedeniyle kesinti yaşanmaktadır.