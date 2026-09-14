Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Doğal Yaşam Parkı, sonbaharla birlikte günlerin kısalmasını dikkate alarak kapılarını daha erken kapatmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, park sakinlerinin doğal ritimlerini korumak ve gün ışığından maksimum verim almak adına ziyaret takvimini iki aşamalı olarak güncelledi.

İlk aşamada kapanış 17.00'ye çekildi

Yarından itibaren devreye girecek yeni takvimde haftanın ilk adımı atılıyor. Pazartesi günleri bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapılarını kapalı tutan dev park, haftanın diğer günlerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak.

İçerideki hareketlilik hemen bitmiyor elbette. Gişeler 17.00’de kapansa da park içindeki ziyaretçilerin tahliye işlemleri saat 18.30’a kadar devam edecek. Bu esneklik, alanın büyüklüğü düşünüldüğünde ziyaretçilere rahat bir yürüyüş imkanı tanıyor.

12 Ekim’de kış mesaisi başlıyor

Asıl büyük zaman ayarı ise önümüzdeki ay geliyor. Park yönetimi, 12 Ekim itibarıyla resmen kış saati düzenine geçecek.

Sonbaharın etkisini iyice hissettireceği bu tarihten sonra ziyaret saatleri 09.30-16.00 aralığına sıkışacak. Gün içi gezilerini tamamlayan konukların alandan ayrılış süreci ise en geç 17.30’da tamamlanacak. Yaban hayatının sakinlerini akşam karanlığında rahatsız etmemek için ışıklar daha erken sönecek.

