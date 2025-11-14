Bostanlı Pazaryeri'nin özel bir firma tarafından işletilmesine ilişkin süren eylemler, işletme hakkının Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye geçmesine ilişkin tartışmalarla sürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal işletme hakkının Kent A.Ş'ye devri için olağanüstü meclis toplantısını dün duyurmuştu. Alanın Kent A.Ş tarafından işletilmesini öngören önerge, meclise sunuldu. Ancak önerge gündemden düşürüldü.

Önerge geri çekildi

Başkan Ünsal Bostanlı Pazaryeri' nin özel bir firmaya devredilmesine karşı pazarcılar tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin, şu şekilde konuştu, "Son 15 gündür olup biteni anladım. Burada çok ciddi bir rant döngüsü var. Herşeyi kırdılar, vandallık yapıldı ve bu insanlar benimle görüşmek istiyor. Ben bu arkadaşlarla mı görüşeceğim? Eski görüntüleri yayınlayıp, kapalı pazara insanları çağırdılar. Gediz'in elektrik ile ilgili sorunlardan bahsetmesine rağmen yapıldı bu. Vatan Partisi'de bu arkadaşlara sırf, gündeme gelmek için sahip çıkıyor. Tezgahlar sahibinden adlı sitede, 12 milyon liraya kadar satılıyor. Artık bu vandallık ve rant döngüsünden sonra, tüm birimleri göreve davet ediyorum; kendi adı olmadan hiç kimse tezgah açamayacak. Vandallık ile mücadele etmeyi ben, 5 yaşında öğrendim. Kent A.Ş yönetimi ve birçok belediye yöneticisi gece geç saatlerde tehdit ediliyor. Bu beni çok üzdü."

Belediye yöneticilerinin pazarcılar tarafından tehditler alması karşısında gözyaşlarını tutamayan Başkan Ünsal, "Cumhurbaşkanına kadar hakaret içerikleri var. Karşıyaka'nın menfaati için, hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz. Çok daha iyi bir alanda, aynı projemizi sürdürüp, başka bir mekanda devam edeceğiz" dedi.

Cumartesi günleri düzenlenecek fuarın özel bir şirket tarafından değil, Kent A.Ş. tarafından yapılmasını öneren önerge şöyle;

"İlçemiz Bostanlı Mahallesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:58 adresinde yer alan Bostanlı Pazar Yerinin, haftanın bir gününde tekstil, el sanatları ve benzeri ürünlerin tanıtımı ile satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Belediyemizin %96 oranında hissedarı olan Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine izin verilmesi hakkında önerge... "

Önerge oy çokluğu ile gündemden düşürüldü.