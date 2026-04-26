İzmir'de 20 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Asya Karakuş Fırat Mahallesi'ndeki iş yerinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, %25 zihinsel engelli genç kızın annesi Nesrin Doğan, polise başvurarak yardım istemişti. Kayıp süreci devam ederken, Asya’nın adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden aileye mesajlar gönderilmesi endişeleri arttırmıştı. Anne Doğan, kızının bir şahıs tarafından zorla tutulduğunu iddia ederek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Nesrin Doğan'ın çağrısı şu şekildeydi:

"Olay tarihinde ben Bodrum'daydım. Ablası kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamayınca bana haber verildi. Asya isminde sahte bir hesaptan bize 'Ben Asya, ben iyiyim. Beni aramayın' şeklinde mesaj geldi. Arıyoruz, telefonlara cevap verilmiyor. Ablasının sosyal medya hesabına 'Ararsanız engellerim' yazıldı. Daha sonra 'Tüm ilanların hepsini kaldıracaksınız. Eğer kaldırmazsanız benden hiçbir şekilde haber alamazsınız' şeklinde tehdit mesajları geldi. Asya yazmıyor bunu, başkası yazıyor.

Kelime arasında ablasına bir cümle kullanıyor. Ablası o kelimeden sonra Asya'nın olmadığını anlıyor. Ablası 'Bu sen değilsin. Sen kimsin, seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Çocuk kaçırma suçunu biliyor musun?' diyor. Hemen ardından hesap engelleniyor ve siliniyor. Benim kızım kendi iradesiyle gidebilecek bir çocuk değil. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli ve zeka geriliği olan bir çocuk. Evde gece tek başına kalamaz. Buna mutlaka yardım eden bir yetişkin olduğuna inanıyorum. Çocuğumun alıkonulduğu şüphesiyle hareket ediyorum.''

Kendi isteğiyle evine geri döndü

Buca’da günlerdir her yerde aranan Asya Karakuş’tan sevindirici haber geldi; genç kız kendi isteğiyle ailesinin yanına döndü. Kayıp olduğu süreçte, annesinin ev arkadaşı olan 20 yaşındaki bir gencin yanında kaldığı anlaşılan Asya'nın, ruhsal bir bunalım nedeniyle evden uzaklaştığı ortaya çıktı. Genç kızın bulunmasıyla emniyet ekipleri arama çalışmalarını noktaladı.