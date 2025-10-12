Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni akademik dönemde de üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz sıcak yemek dağıtımı hizmetini sürdürüyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan gençlerin bütçelerine destek olmayı amaçlayan proje kapsamında, altı farklı devlet üniversitesinin kampüsü ve çevresindeki belirlenen noktalarda her gün "anne eli lezzetinde" üretilen yemekler öğrencilere ulaştırılıyor.

Enflasyonla mücadele eden gençlere büyük kolaylık

Yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle özellikle yeme-içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılarken zorlanan üniversite öğrencileri için İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir sosyal destek hizmetine devam ediyor. Hem İzmir'de ikamet eden hem de şehir dışından gelerek ailesinden uzakta eğitim gören öğrenciler, bu hizmetten faydalanıyor. Dağıtım noktaları, Ege Üniversitesi metro durağı, Katip Çelebi Üniversitesi kız yurdu yakını, Bakırçay Üniversitesi içi, Demokrasi Üniversitesi önü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi önü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kütüphane önü olmak üzere altı farklı noktada konumlandırıldı. Yemekler, her gün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 4 bin kişilik kapasiteyle dağıtılıyor.

Başkan Tugay’dan sürece yakın takip

Aşevleri Şube Müdürlüğü görevlisi Ümit Deniz Doğan, dağıtım hizmetinin devlet üniversitelerinde öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik olduğunu belirtti. Doğan, "Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerimiz için hazırlanan yemeklerin, anne eli değmişçesine özenle üretildiğini" vurguladı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da bu ücretsiz yemek dağıtımı sürecini büyük bir hassasiyet ve yakın takiple izlediğini aktardı. Bu durum, belediyenin gençlere verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Öğrencilerden memnuniyet ve teşekkür

Yemek dağıtım noktasında hizmetten faydalanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. İzmir’deki ilk senesi olduğunu belirten Nisan Avcı, "Hizmetten ilk defa faydalandım. Yemek hem lezzetli hem de doyurucuydu. Bu hizmeti görünce çok mutlu olduk ve teşekkür ediyoruz," dedi. Öğrenci Ceren Güner ise, "Yemekler gayet güzel ve hijyenikti. Personelin maske ve bone kullanması da güven veriyor. Dışarıda bir öğün yemeğe 180 liraya yakın bir harcama yapmamız gerekirken, bu harcamayı yapmamış oluyoruz," sözleriyle ekonomik katkının altını çizdi. Dördüncü sınıf öğrencisi Salih Sencer de 3-4 yıldır bu hizmetten yararlandığını belirterek, "Çok güzel ve memnunuz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Umarım bizden sonraki arkadaşlarımız için de devam eder," ifadelerini kullandı. Proje, gençlerin eğitim hayatlarına odaklanmalarına yardımcı olurken, İzmir'in sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiriyor.