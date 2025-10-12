Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sanatı kentin her köşesine yayma vizyonu doğrultusunda ikinci sahnesini Karşıyaka’da hizmete sokuyor. Kuruluşunun beşinci yılını kutlayan İzBBŞT, 2025-2026 tiyatro sezonunu 17 ve 18 Ekim tarihlerinde, yeni adresi olan Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi’nde "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunuyla açmaya hazırlanıyor. Bu açılışın hemen ardından 19 Ekim'de ise çocuklar için hazırlanan "Soytarılar Okulu" oyunu sahnelenecek.

Sanatın Işığı Karşıyaka’ya taşınıyor

İzBBŞT, hali hazırda Kültürpark’ta bulunan İsmet İnönü Sahnesi’ndeki gösterimlerine devam ederken, Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi’nde de her ayın son iki haftasında belirlenen repertuvar oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak. Bu hamle, tiyatronun coğrafi erişimini genişletme amacını taşıyor. Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, kamu tiyatrosu olarak halkın vergileriyle sanat ürettiklerini belirterek, sahne sayılarını artırma ve sanatı tüm İzmir halkına ulaştırma misyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Üzümcü, yeni sahne konusunda destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Yeni Sahne, yeni oyunlara kapı aralıyor

Levent Üzümcü, Karşıyaka’da sahne almanın, İsmet İnönü Sahnesi'ne ulaşamayan vatandaşların ayağına sanatı götürmek anlamına geldiğini vurguladı. Üstelik amaçlarının sadece mevcut repertuvardaki oyunları sergilemekle sınırlı kalmadığını belirten Üzümcü, Karşıyaka’daki sahneye özel yeni yapımlar hazırlama hedefleri olduğunu da paylaştı. Üzümcü, Karşıyaka'nın köklü bir tiyatro kültürüne sahip olduğunu ve çalışmalarla bu kültüre katkı sunmak, tiyatronun aydınlığında Karşıyakalılarla daha sık bir araya gelmek istediklerini ekledi. Tüm tiyatroseverleri 17 Ekim'deki sezon açılış oyununa davet etti.

'Cadı Kazanı' prömiyer için gün sayıyor

İzmir Şehir Tiyatroları, yeni sezon için heyecanla beklenen bir başka oyunu olan "Cadı Kazanı"nın provalarını da yoğun bir tempoda sürdürüyor. 1950'li yıllarda ABD’de yaşanan ve "komünist avı" olarak bilinen McCarthy dönemine yönelik eleştirel bir bakış açısıyla Arthur Miller tarafından kaleme alınan oyun, usta isim Lemi Bilgin yönetmenliğinde sahneye taşınıyor. Oyunun prömiyerinin Ekim ayı sonunda İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, İzBBŞT, Ekim ayında bir yeni çocuk oyununun, Kasım ayında ise bir yeni yetişkin oyununun provalarına başlayarak repertuvarını zenginleştirmeye devam edecek.

Turne programı ve sosyal sorumluluk projeleri sürüyor

İzBBŞT, sosyal sorumluluk projelerine de bu sezonda ağırlık vermeyi planlıyor ve dezavantajlı vatandaşlara sanatı ulaştırma çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca çocuklar için turne programı da belirlendi. "Soytarılar Okulu" adlı çocuk oyunu, 22 Ekim’de Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) sahnelenerek minik izleyicilerle buluşacak. İzmir Şehir Tiyatroları’nın her ay düzenli olarak Bergama Kültür Merkezi’nde temsil gerçekleştirmesi planlanıyor. Temsillerin biletleri İzBBŞT Bilet Gişeleri'nden veya kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden temin edilebiliyor.