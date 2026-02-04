İzmir’in en hayati içme suyu rezervi olan Tahtalı Barajı, 2025 yılında yaşanan ve şehri susuzluk tehlikesiyle burun buruna getiren şiddetli kuraklığın ardından, 2026’nın ilk ayında gelen rekor yağışlarla adeta küllerinden doğdu. Ocak ayının başlarında doluluk oranı yüzde 0,14 seviyesine kadar gerileyerek teknik olarak "ölü hacim" noktasına hapsolan dev baraj, bölgedeki sağanak yağışların etkisiyle dipten dönüş yaparak yüzde 9,61 seviyesine ulaştı. Kuruma tehlikesi nedeniyle alarm veren baraj havzasındaki bu çarpıcı değişim, bölgeden gelen sevindirici görüntülerle tescillendi.

Havza yatağında otlaklar gitti dereler geldi

Tahtalı Barajı’nı besleyen ana damarlar olan Tahtalı Çayı ve Balaban Deresi’nin yanı sıra; Künerlik, Dereköy, Akçaköy, Sürmeli ve Gölcükler gibi yan kollardan gelen debisi yüksek sular, baraj yatağını yeniden doldurmaya başladı. Suların çekildiği dönemde çoraklaşan ve atlar ile ineklerin otlak alanı haline gelen havza, son yağışların ardından eski kimliğine kavuşuyor. Havadan gerçekleştirilen dron çekimleri, daha düne kadar hayvanların gezindiği kurak toprakların, derelerden boşalan coşkulu su akıntısıyla nasıl yeniden canlandığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Son 88 yılın yağış rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler, İzmir’in tarihi bir yağış periyodundan geçtiğini kanıtlıyor. Ocak ayı boyunca kentin metrekare başına aldığı 223,7 kilogramlık yağış, 134,8 kilogram olan uzun yıllar ortalamasını tam yüzde 65 oranında geride bıraktı. Son 88 yılın en yoğun Ocak ayı yağışlarından birini alan İzmir’de, barajlardaki yükseliş ivmesi umutları yeşertti. Toprağın suya doyduğu bölgede, yan derelerin baraj gölüne sürekli su taşıması, doluluk oranlarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret ediyor.

İzmir Barajlarında güncel durum tablosu

Tahtalı’daki bu kritik toparlanmanın yanı sıra, kentin diğer önemli su kaynaklarında da farklı oranlarda iyileşmeler gözlemlendi. Güncel ölçümlere göre; Balçova Barajı yüzde 36.26, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 36,33 ve Ürkmez Barajı yüzde 28,95 doluluk oranına ulaştı. Kentin bir diğer önemli rezervi olan Güzelhisar Barajı yüzde 54,28 ile en yüksek doluluk oranlarından birini sergilerken, Gördes Barajı ise yüzde 4,88’lik seviyesiyle daha yavaş bir toparlanma süreci izliyor. Uzmanlar, gelen yağışların sevindirici olduğunu ancak su tasarrufunun her zaman öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.

