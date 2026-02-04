Son Mühür/ Osman Günden - AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı, “Köklerden Geleceğe” temasıyla Teşkilat Çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştaya; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Selver Akkoyun Korkmaz, Kadın Kolları MKYK Üyesi Aynil Yavaş, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, önceki dönem il kadın kolları başkanları ile kadın kolları teşkilat mensupları katıldı.

“Kadını nesne değil, özne gören anlayış”

Çalıştayda konuşan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, kadın politikalarında temel yaklaşımlarını net ifadelerle ortaya koydu. Dalkıran, AK Parti’nin kadınların siyasi ve sosyal hayata katılımında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, kadın haklarının yalnızca söylemde değil, hayatın her alanında savunulduğunu ifade etti.

“Köklerden geleceğe güçlü bir yol”

“Köklerden Geleceğe” temasının anlamına dikkat çeken Dalkıran, bugünkü teşkilat yapısının geçmiş dönemlerde verilen emeklerin sonucu olduğunu vurguladı. Siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Dalkıran, bu davada eski-yeni ayrımı bulunmadığını, tecrübenin yol gösterici bir güç olduğunu dile getirdi.

Üç başlıkta yol haritası

Çalıştayda önümüzdeki döneme ilişkin üç temel başlık paylaşıldı. “Aile Yılı” kapsamında aile kurumunun korunmasına yönelik sosyal ve kültürel projelerin hayata geçirilmesi hedeflendi. Kadın politikaları başlığında, kadınların ekonomik özgürlüklerinin güçlendirilmesi, istihdama katılımlarının artırılması ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları öncelik olarak belirlendi.

Seçim stratejilerinde gönül vurgusu

Seçim stratejilerine de değinen Dalkıran, her günün seçim günü anlayışıyla hareket edildiğini ifade etti. İzmir’in her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarla birebir temas kurulacağını belirten Dalkıran, teşkilat disiplininden taviz verilmeden, birlik ve beraberlik içinde çalışılacağını kaydetti.