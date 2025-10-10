Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı asfalt seferberliğini Buca’da hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bir buçuk yıl içinde 53 bin tonun üzerinde asfalt kullanılarak 19 kilometrelik cadde ve sokak yenilendi.

Buca’da yoğunlaşan çalışmaların son durağı, Karanfil Mahallesi oldu. Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki asfalt yenileme işlemleri tamamlanırken, İZBETON ekipleri şimdi de Dede Korkut Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Başkan Tugay sahada çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, saha incelemeleri kapsamında Buca’ya giderek tamamlanan ve devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Tugay’a Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Karanfil Mahallesi Muhtarı Cemal Kandemir de eşlik etti. Bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tugay, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yavuz Sultan Selim Caddesi baştan sona yenilendi

Buca’nın en işlek ulaşım arterlerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Caddesi, baştan sona yenilendi. Caddeye toplam 4 bin ton asfalt serildi.

Bölge sakinleri, uzun süredir bozulan yol yüzeylerinin tamamen yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Tugay da trafiğin artık daha güvenli ve konforlu hale geldiğini vurguladı.

Dede Korkut Caddesi’nde 4 bin 243 ton asfalt kullanılacak

Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin ardından ekipler, Dede Korkut Caddesi’nde çalışmalara başladı. Bin 700 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki caddeye toplam 4 bin 243 ton asfalt serimi yapılacak.

İZBETON ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı daha güvenli hale gelecek.

Bir buçuk yılda 13 mahalleye dokunuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca genelinde yürüttüğü asfalt seferberliğiyle son bir buçuk yılda 13 mahallede yol yenileme ve tamir çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, Menderes, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere çok sayıda sokak baştan sona yenilendi.

Toplamda 53 bin ton asfalt serildi

Buca genelinde son bir buçuk yılda 37 bin 500 ton sıcak asfalt ve 15 bin 600 ton asfalt yaması kullanıldı. Toplamda 53 bin tonluk asfalt serimiyle ilçede 19 kilometre uzunluğunda yol yenilenmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılına kadar asfalt yenileme çalışmalarını diğer ilçelere de yaymayı hedefliyor.

Alt yapı yatırımları devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent genelinde yürütülen asfaltlama çalışmalarının bir altyapı bütünlüğü içinde ilerlediğini belirterek, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, ulaşım güvenliğini artıran yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İzmir’in her ilçesinde konforlu yolları vatandaşlarımıza kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.