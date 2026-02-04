Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türk su ürünleri sektörünün 2025 yılını değerlendirerek, 2026 yılına ise başarılı bir giriş yaptıklarını vurgulayarak, yeni yıldan umutlu ve ümitli olduklarının altını çizdi.

Bedri Girit: En belirgin artış orkinosta oldu

İhracat noktasında en belirgin artışın Orkinos noktasında olduğunu vurgulayan ve ihracatın yüzde 122’ye dayandığını belirten Bedri Girit, “Çipura ihracatımız 38 milyon dolardan 46 milyon dolara yükseldi. En belirgin artış orkinosta oldu. Orkinos ihracatı yüzde 122’lik üç haneli artışla 18,5 milyon dolardan 41 milyon dolara fırladı.

Türk somonundaki artışımız 2026 yılında da sürdü ve yüzde 39’luk gelişimle 23 milyon dolardan 32 milyon dolara çıktı. Diğer su ürünleri ihracatımız 14,8 milyon dolardan 16 milyon dolara yükselirken, alabalık ihracatımız 8,7 milyon dolarla sabit kaldı. Kaya levreği ihracatımız yüzde 44’lük artışla 1,7 milyon dolardan 2,5 milyon dolara çıktı.

2026 yılı Ocak ayında ihracatımızı 121,5 milyon dolara ulaştırdık ve su ürünleri ihracatından aslan payını aldık. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 46 milyon dolarlık levrek ihraç ederken, ikinci sırada 36 milyon dolarla çipura, 13,7 milyon dolarla Türk somonu yer aldı.” diye konuştu.

“Rusya ile Japonya arasında liderliği fotofiniş belirledi”

Son olarak, su ürünleri ihracatında sıralama ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Girit, Rusya ve Japonya’nın rekabet halinde olduklarını kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “2026 yılı ocak ayında su ürünleri ihracatında Rusya Federasyonu 31,3 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korurken, orkinos talebiyle öne çıkan Japonya’ya ihracatımız yüzde 120’lik artışla 12 milyon dolardan 31 milyon dolara çıktı. Japonya su ürünleri ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında 4 basamak yükselirken, Rusya ile Japonya arasında liderliği fotofiniş belirledi.”