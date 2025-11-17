İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, polis ekiplerinin dikkati sayesinde adli makamlarca aranan ve hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süren bir takibin ardından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli hareketler GBT kontrolünü başlattı

Olay, 15 Kasım günü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin rutin görevleri sırasında gerçekleşti. Ekipler, bölgede hareketlerinden şüphelenilen bir şahsı durdurarak genel kimlik sorgulaması (GBT) yapmak istedi.

Polisin kimlik gösterme ve durma talebine uymayan 39 yaşındaki O.B. adlı şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaşmaya teşebbüs etti. Emniyet birimlerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Altı farklı suçtan toplam 16 yıl ceza

Gözaltına alınan O.B.'nin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan detaylı sorgulamasında, şahsın ağır suçlardan arandığı tespit edildi. O.B.'nin kayıtlarda, altı (6) farklı hukuki dosyadan dolayı toplam 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şahsın arandığı suçlar, ciddiyetleri ve kamu güvenliğini tehdit eden nitelikleriyle öne çıkıyor:

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık

Kullanmak için zehirli veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak

Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık

Hükümlü cezaevine sevk edildi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki idari ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından O.B., sevk edildiği adli mercilerce yeniden sorgulandı. Hakkındaki kesinleşmiş hükümler nedeniyle adli makamlar, şahsın derhal tutuklanmasına karar verdi.