Son Mühür/ Merve Turan- Adaylar, uygulamalı sınavlarda zorlu bir parkurdan geçti. İlk etapta 100 metre engelli koşusuna çıkan adaylar, ardından ağırlık kaldırma ve 20 metrelik tünelden geçme testlerini tamamladı. Daha sonra bir dakika içinde şınav ve mekik hareketleri yapan adaylar, sınavın ikinci bölümünde sözlü mülakata alındı.

Sözlü mülakatlarda liyakat vurgusu

Sözlü sınavlarda adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan sorular yöneltildi. Adaylar, kura çekerek seçtikleri soru kitapçıkları üzerinden sınavı tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, sınav sürecinin kamera eşliğinde yürütüldüğünü belirterek, “Her şey kayıt altına alınıyor. Süreci şeffaf bir şekilde tamamlayacağız. Hem adaylarımızın hem de ailelerinin içi rahat olsun. Liyakata öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teşkilatımız yeni güç kazanacak”

Mutaf, 486 zabıta memuruyla hizmet veren teşkilatın, alınacak 50 yeni personelle daha da güçleneceğini vurguladı. Ayrıca, norm kadroda 961 memur bulunduğunu hatırlatarak, başvuruların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirildiğini ve belediye zabıta yönetmeliği gereği alım yapılacak kadro sayısının en az 5 katı adayın sınavlara çağrıldığını açıkladı.

Adaylar deneyimlerini paylaştı

Sınava katılan adaylardan Mesut Mutlu, süreci “zor ama keyifli” olarak değerlendirdi ve “Yağmurda koştuk, zorlandık ama hak edenin kazanmasını diliyorum” dedi. Resul Emre Bulutlu ise özellikle ağırlık kaldırma etabının zorlayıcı olduğunu belirtti.

Bir diğer aday Aziz Karal, sınavın şeffaf yürütüldüğünü düşündüğünü ifade ederek, “Hepimiz emek verdik, herkes için hayırlısı olsun” dedi. Sporcu bir aileden geldiğini söyleyen Yener Mert Gültekin ise, “Spor disiplinimi zabıta teşkilatına yansıtmak istiyorum” sözleriyle heyecanını paylaştı.

Sınavlar 3 Ekim’e kadar sürecek

Zorlu uygulamalı ve sözlü sınavların ardından 50 yeni zabıta memuru belirlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sınav maratonu 3 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.