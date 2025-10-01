Son Mühür- Ünlü şarkıcı Edis, yeni albümü “Bachi-Bouzouk” turnesinin ilk konserini Harbiye Açıkhava’da gerçekleştirdi. Sahne performansı, enerjisi ve cesur sahne kostümüyle dikkat çeken sanatçı, sosyal medyada da gündem oldu.

Harbiye Açıkhava’da Edis coşkusu

Pop müziğin sevilen ismi Edis Görgülü, “Bachi-Bouzouk” albüm turnesinin ilk ayağında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Konser boyunca sahne enerjisi, dans performansları ve güçlü sesiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

İzleyiciler, hem sevilen şarkıları hem de özel sahne şovlarıyla görsel ve işitsel bir şölen izledi. Edis’in performansı sık sık alkışlarla kesildi.

Kostüm sosyal medyada olay oldu

Konserde transparan üst ve kalp detaylı jean tercih eden Edis’in sahne stili sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarzı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan konser, sosyal medyada trend listelerine girdi.

Ferman Toprak: "Neden bu haller?"

Edis’in sahne kıyafetlerine tepki gösteren isimlerden biri türkücü Ferman Toprak oldu. Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar. Ulan sesin var, şarkıların güzel. Neden bu haller? Neden Avrupa’nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan şeyleri yapıyorsunuz? Evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz, yeter.”