Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de çeşitli etkinliklerle anılmaya hazırlanıyor. Bu anlamlı ve hüzünlü gün kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik özel ve anlamlı bir karar aldı. Sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden olan Kent Lokantaları’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü boyunca yemek servisi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Beş farklı noktada 2 Bin 500 kişilik ikram

Şehrin farklı noktalarında hizmet veren ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyata sağlıklı yemek yemesini sağlayan Kent Lokantaları, bu özel günde kapılarını ücretsiz açacak. Halihazırda Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa olmak üzere beş ayrı noktada faaliyet gösteren bu lokantalara gelecek olan yurttaşlara, özenle hazırlanmış özel bir menü ikram edilecek. Hazırlanan bu özel menü, çorba, ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşacak.

10 Kasım menüsü ve yemek dağıtım saati

10 Kasım’a özel olarak belirlenen menüde, doyurucu ve geleneksel lezzetler ön plana çıkarıldı. Vatandaşlara, başlangıç olarak şehriye çorbası, ana yemek olarak sevilen püreli tas kebabı, yanında bulgur pilavı ve tatlı olarak da yöresel lezzet şambali ikram edilecek. Toplamda 2 bin 500 kişilik olarak hazırlanan bu özel menünün dağıtımı, saat 11.30’dan itibaren başlayacak ve kontenjan dolana kadar devam edecek. Bu uygulamayla İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Atatürk’ü anma etkinliklerine katılan vatandaşların yanında olmayı hem de sosyal dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor.