Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, ilçede yaşayan sokak kedilerinin popülasyon kontrolü ve sağlıklarının korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana geçen on bir aylık süre zarfında, Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam 3 bin 54 sokak kedisini kısırlaştırarak önemli bir başarıya imza attı. Belediye tarafından hizmete açılan yeni kısırlaştırma ünitesi sayesinde, kedi kısırlaştırma işlemlerinin sayısında yüzde yüzlük bir artış kaydedildiği belirtildi. Bu kararlı adımlar, sokak hayvanlarının refah seviyesini yükseltmeyi ve kontrolsüz üremenin önüne geçerek hem hayvan hem de toplum sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.

Modern üniteyle hizmet kapasitesi ikiye katlandı

Buca Belediyesi’nin, ilçedeki can dostlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi ve popülasyonun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi adına yaptığı yatırım, meyvelerini hızlıca verdi. Yeni ve modern teknolojiyle donatılmış kısırlaştırma ünitesi, uzman veteriner hekim kadrosuyla birlikte yüksek standartlarda hizmet sunuyor. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu alandaki kararlılıklarının altını çizerek, vatandaşların bu süreçteki iş birliğinin kendileri için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Duman, “Can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi adına yürüttüğümüz kısırlaştırma operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Kısırlaştırma, sadece üremeyi kontrol altına almakla kalmıyor, aynı zamanda bulaşıcı ve önemli hastalıkların yayılmasını da büyük ölçüde engelliyor,” diye konuştu.

Vatandaş iş birliği çağrısı ve randevu süreci

Belediye, sokak hayvanlarıyla ilgilenen duyarlı vatandaşlarla el birliği içinde çalışmayı sürdürüyor. Başkan Duman, özellikle hayvanseverlerin randevu alarak sokakta bakımını üstlendikleri kedileri kısırlaştırma merkezlerine getirmelerinin, popülasyonu kontrol altına alma çabalarının en büyük destekçisi olduğunu vurguladı. Modern cihazlar ve profesyonel ekiple hizmet veren kısırlaştırma ünitesinden faydalanmak isteyen Buca sakinlerinin, randevu oluşturmak için 439 10 10 numaralı telefonun dâhili 5 hattını aramaları gerekiyor. Bu iş birliği sayesinde, Buca sokaklarının daha sağlıklı ve kontrollü bir kedi popülasyonuna sahip olması hedefleniyor. Belediye, kısırlaştırma programının kapsamını artırarak gelecek dönemde de bu alandaki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceğini duyurdu.