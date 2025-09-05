Son Mühür/ Merve Turan - 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Fuar Söyleşileri’nin gündemi, iklim değişikliği ve kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki etkileri oldu. Uzmanlar, suyun doğru yönetiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çiftçiler en çok etkilenen kesim

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen etkinlikte moderatörlüğü Prof. Dr. Harun Raşit Ünsal üstlendi. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Uygun Aksoy ve Doç. Dr. Kamil Meriç yer aldı. Prof. Dr. Ünsal, iklim değişikliği ve kuraklığın en çok çiftçileri etkilediğini, bunun tarladan sofraya uzanan zincirde tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtti.

Tarım ve sera gazı salınımı

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, tarımın sera gazı emisyonlarındaki payına dikkat çekti. Aksoy, “Sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’u tarım kaynaklı. Endüstriyel hayvancılık, pirinç üretimi, azotlu gübre kullanımı ve fosil yakıtlara dayalı sulama sistemleri bu süreci tetikliyor. Aşırı sıcaklık artışları, don olayları ve ekstrem hava koşulları hem bitkisel hem hayvansal üretimi olumsuz etkiliyor” dedi.

Suyun doğru yönetimi kritik

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Meriç, suyun yer değiştirdiğini ancak doğru yönetilmediğinde ciddi sorunlar doğurduğunu ifade etti. Modern sulama sistemlerinin önemine değinen Meriç, “Suyun tarlaya ulaştırılması kadar, kontrollü ve sistemli şekilde kullanılması da gerekli. Bu sistemlerin etkin olabilmesi için tarımla uğraşanlara eğitim verilmesi şart. Aksi halde kalıcı çözümler mümkün olmayacaktır” diye konuştu.