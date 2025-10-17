İzmir'in Karabağlar ilçesi, son dönemde artan araçlardan hırsızlık vakalarıyla gündeme gelmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, art arda gerçekleşen üç farklı araçtan hırsızlık olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis, titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hem hırsızlık şüphelisini tespit etti hem de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayarak adalete teslim etti.

130 saatlik kamera kaydı incelendi, şüpheli belirlendi

Emniyet güçleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla bölgede bulunan güvenlik sistemlerini detaylı bir şekilde mercek altına aldı. Olayların yaşandığı çevredeki kırk farklı güvenlik kamerasından elde edilen toplam 130 saatlik görüntü kaydı, polis ekipleri tarafından büyük bir dikkatle incelendi. Bu yoğun ve sabırlı takip neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisinin, aynı zamanda cezaevi firarisi olan 29 yaşındaki S.A. olduğu tespit edildi. S.A.'nın, daha önceki suçlarından dolayı hakkında kesinleşmiş tam 8 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

Gizli bölmede saklanırken suçüstü yapıldı

Kimliği belirlenen firari hükümlü S.A.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından derhal özel bir operasyon planlandı. Emniyet birimleri, belirlenen adrese yaptıkları baskında, S.A.'yı gizlenmeye çalıştığı bir depo içerisindeki özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede kıskıvrak yakaladı. Polis, firari hükümlünün adaletten kaçma girişimini bu titiz çalışmayla sonlandırmış oldu. Gözaltına alınan S.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından tekrar cezaevine gönderilen S.A., kalan cezasını çekmek üzere ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.