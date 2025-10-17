Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka’da pazarcı krizi yaşanıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal’ın kentin önemli pazarları arasında yer alan Bostanlı pazarını 2 güne çıkarmak istemesi pazarcı esnafını sokağa dökmüştü.

Kendilerinin bu kararı kabul etmediğini belirten pazarcı esnafı Belediye Başkanı Ünsal’a tepki göstererek pazarın açılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etmişti.

Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, “Bu pazar bizim paramızla yapıldı. Bizim paramıza yapılan bir şeyimize kalkıp sen bugüne kadar her istediğini yaptın, şimdi de birilerine verip paraları alıp birilerine rant çekmeye hakkın yok. O parayı savunuyorsa ben de esnafımı savunmak mecburiyetindeyim. Yarın öbür gün il kongresi de olacak. Bütün pazarcı esnafı oraya gelecek" demişti.

"PAZARYERLERİ HUKUK BÜROSUNDA SATILIYOR"

Bugün Celal Atik Spor Salonunda gerçekleşen 39. İzmir CHP İl kongresi önüne gelen pazarcılar, “950 tane pazarcı kime gidiyor yalan dolan filmler dönüyor. katı atık bedeli intikamı alınıyor Genel merkezden geldiğini iddia eden Alper isimli bir adam var. 300 bin lira nereye gidiyor. Pazaryerlerini hukuk bürosunda satıyorlar” dedi.