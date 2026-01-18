Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi, okul öncesi eğitimde fark yaratan bir projeyi daha hayata geçirerek Çınar Anaokullarında "Mesleki Farkındalık Eğitimleri" dönemini başlattı. Çocukların hayal güçlerini zenginleştirmek ve gelecek planlamalarına erken yaşta ışık tutmak amacıyla düzenlenen bu program, minik öğrencilere kariyer yolculuklarının ilk kapısını aralıyor. Her hafta farklı bir meslek dalının ele alındığı eğitimler, çocukların hem eğlendiği hem de hayata dair kalıcı bilgiler edindiği dinamik bir öğrenme platformuna dönüşüyor.

İnteraktif eğitimlerle kariyer basamaklarına ilk adım

Buca Belediyesi bünyesinde hizmet veren Betontaş, Vali Rahmi Bey ve Çamlıkule şubelerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar, her çocuğun kaliteli ve güvenli bir eğitime ulaşması vizyonuyla sürdürülüyor. Mesleki farkındalık çalışmaları kapsamında mühendislikten astronotluğa, itfaiyecilikten doktorluğa kadar toplumun temel taşını oluşturan pek çok iş kolu çocuklara tanıtılıyor. Yaş gruplarına özel olarak hazırlanan materyaller sayesinde minikler, sadece teorik bilgi almakla kalmıyor, aynı zamanda uygulama şansı yakalıyor. Bir gün adalet dağıtan bir avukat cübbesiyle kürsüye çıkan çocuklar, ertesi gün stetoskoplarını boyunlarına asarak şifa dağıtan birer hekime dönüşüyor.

Minik muhabirler sahada

Özellikle bu haftanın teması olan gazetecilik, minik öğrenciler arasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Buca Belediyesi Basın Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sınıflar adeta birer haber merkezine dönüştü. Kendileri için özel hazırlanan basın kartlarını göğüslerine takan minikler, muhabirlik mesleğinin inceliklerini yerinde deneyimledi. Röportaj yapmanın ve doğru soruları sormanın heyecanını yaşayan çocuklar, bir haberin hazırlık aşamasından yayınlanma sürecine kadar geçen aşamaları uygulamalı olarak öğrendi.

Nitelikli eğitimle aydınlık bir gelecek inşa ediliyor

Buca Belediyesi, Çınar Anaokullarında yürüttüğü bu kapsamlı eğitim modeliyle sadece çocuklara meslekleri tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine de katkı sağlıyor. Ekonomik ve erişilebilir eğitim imkanlarını modern yöntemlerle birleştiren belediye, mahallelerdeki eğitim kalitesini yukarı taşımayı hedefliyor. Çocukların merak duygusunu besleyen ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan mesleki eğitimlerin, yıl boyu farklı disiplinlerle zenginleştirilerek devam edeceği vurgulandı.