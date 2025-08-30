Son Mühür/Gamze Eskiköy- Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir’de de sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı.Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Çelenklerin sunulmasının ardından tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.