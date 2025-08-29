Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü, kentin dört bir yanında düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar, resmi törenlerin yanı sıra spor müsabakalarından halk dansları gösterilerine ve ünlü sanatçıların konserlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek.

Resmi törenlerle başlayacak

Zafer Bayramı kutlamaları, sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayacak. İzmir protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek bu anlamlı törenin ardından, program saat 10.15'te İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreniyle devam edecek. Saat 10.45'te ise kutlamalar yeniden Cumhuriyet Meydanı'na taşınacak. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirlilerin bayramını kutlayacak. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından saat 11.15'te başlayacak geçit töreniyle sona erecek.

Spor etkinlikleriyle Zafer kutlamaları

Zafer Bayramı coşkusu, spor organizasyonlarıyla da doruğa çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması, 30 Ağustos'ta Sasalı Cumhuriyet Parkı'nda, 31 Ağustos'ta ise Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan yarışmalar, saat 10.00-13.00 arasında yapılacak.

Futbolseverler ise Zafer Bayramı için İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen "30 Ağustos Zafer Kupası Gençler Plaj Futbolu Turnuvası" ile buluşacak. 28 Ağustos'ta başlayan ve dokuz takımın mücadele ettiği turnuva, 30 Ağustos'taki final müsabakalarıyla sona erecek.

Kültür Sanat Etkinlikleri ve unutulmaz konserler

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eş zamanlı olarak başlayan Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 30 Ağustos'ta da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gaziemir Festival Alanı'nda saat 19.00'da halk dansları gösterileri sunulacak, ardından saat 20.00'de Çiğdem Taştan konseriyle coşku artacak. Benzer etkinlikler Buca Hasanağa Bahçesi'nde de düzenlenecek; saat 19.00'da halk dansları gösterilerinin ardından saat 20.00'de Rumeli Band sahne alacak.

Gecenin finali ise İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri'nde gerçekleşecek. Saat 20.00'de sahneye çıkacak Ali Altay, 30 Ağustos coşkusunu başlatacak. Ardından saat 21.15'te ünlü pop yıldızı Edis, sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirerek bayram kutlamalarını zirveye taşıyacak.