Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en değerli miraslarından biri olan Kültürpark'ı, tarihi dokusuna saygı duyarak yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 1967 yılında inşa edilen ve 58 yıldır fuar ziyaretçilerine serinlik sunan simgesel Çinili Çeşme'de detaylı bir bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Çeşme, seramiklerinden musluklarına kadar kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilerek eski ihtişamına kavuşturuldu.

Eşsiz mimari yapı yeniden hayat buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından büyük bir özenle yürütülen bu restorasyon çalışması, çeşmenin orijinal kimliğini korumayı hedefledi. Tarihi çeşmenin tüm cephelerindeki eski boya katmanları, mekanik ve kumlama gibi modern temizlik yöntemleriyle titizlikle arındırıldı. Sonradan eklenen kısımlar, yapının özgün haline sadık kalınarak tamamlandı ve beyaz renkle boyandı. Çeşmenin tavanı, aslına uygun bir sıva ile yeniden kaplanarak boyandı. Boyaları zarar görmüş seramik bezemeler, orijinal renkleri bulunarak titizlikle onarıldı.

Geçmişin izleri geleceğe taşınıyor

Çalışma sırasında çeşmenin lüle deliklerine, tarihi yapıyla uyumlu Osmanlı tarzı musluklar takıldı. Bu dokunuş, yapının hem estetik hem de tarihi değerini pekiştirdi. Mimar Bedri Kökten tarafından 1967 yılında, 36. İzmir Enternasyonal Fuarı için tasarlanan bu yapı, İstanbul'daki Tophane Nusretiye Camii Çeşmesi'nden esinlenmişti. Ampir üslubun özelliklerini taşıyan bu zarif eser, sütunları, yuvarlak kemerleri ve geniş saçaklarıyla dönemin en dikkat çekici simgelerinden biri haline gelmişti. Dört köşesindeki musluklarıyla yıllarca fuar ziyaretçilerinin buluşma ve serinleme noktası olan Çinili Çeşme, yenilenen yüzüyle 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazırlandı.