İzmir’in Karşıyaka ilçesinde otomobil parçaları satan bir iş yerine silahlı soygun düzenlenmişti. Plakasız bir araçla dükkana gelen ve yüzlerini gizlemek için motosiklet kaskı takan 4 kişi, çanta içindeki 1 milyon 200 bin TL ile iş yerine ait dizüstü bilgisayarı alarak hızla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Polis ekipleri alarma geçti

Soygun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Çalışmalar sonucunda olaya karışan 8 şüpheli tespit edilmişti. Yapılan aramalarda 3 tabanca, bir pompalı tüfek, bir miktar para ve 4 motosiklet kaskı ele geçirilmişti.

Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Soygunu gerçekleştirdiği belirlenen Y.A. (33), U.S. (35), F.T. (29) ve M.B. (41) ile bu kişilere yardım ettiği tespit edilen E.Y. (26), Ö.G. (33), K.Ö. (23) ve S.E. (30) gözaltına alındı.

Tutuklamalar ve adli kontrol kararları

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., Ö.G., K.Ö. ve S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.A., U.S., F.T. ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soygun anı kamerada

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde soyguncuların beyaz bir araçla iş yerine geldikleri, kafalarında kask ve ellerinde silah olduğu anlar yer aldı.