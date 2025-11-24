Son Mühür- İzmir Büyükşehir Meclisi'nin yoğun gündemi arasına giren konulardan biri 26 yaş üstü öğrencileri üzecek gibi görünüyor.

Ağustos ayında ulaşımda fiyat güncellemesine giden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi bu kez fiyat tarifesinde yer alan iki ibarenin değişmesini ele alacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın imzasıyla Meclis gündemine getirilen teklife göre, öğrenci ibaresi genç olarak, 30 yaşından gün almamış öğrenciler ibaresi de 7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler olarak değiştirilmesi görüşülecek.

Hangi ibareler değişiyor?



Meclis'e gönderilen teklifte

''7-26 yaş arasındaki tüm gençleri kapsayan “Genç İzmirim Kart/ Genç Abonman İzmirim Kartı” uygulamasının yürürlüğe girmesi, bu doğrultuda 01/12/ 2025 tarihinden geçerli olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.2025 tarihli ve 860 sayılı kararı ile belirlenen ''Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi'' tablosunda yer alan tüm ''Öğrenci'' ibarelerinin ''Genç'' olarak değiştirilmesi ayrıca tarifede yer alan ''30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir'' cümlesinin ''7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir'' şeklinde değiştirilmesi için teklifte bulunuldu.'' ibarelerine yer verildi.

Yeni tarifede fiyatlar ne kadar olmuştu?



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi 15 Ağustos tarihinde kabul edilen Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi'ni güncellemişti.

Buna göre:

Tam biniş: 25 TL'den 30 TL'ye

Öğrenci biniş: 10 TL'den 15 TL'ye

Öğretmen biniş: 17,72 TL'den 20 TL'ye

60 yaş üstü biniş: 20 TL'den 25 TL'ye

Aylık öğrenci abonman kontör ücreti: 4,80 TL'den 6,34 TL'ye çıkarılmıştı.