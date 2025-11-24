Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, lise yıllarındaki kimya öğretmeni Demir Türkay’ı evinde ziyaret etti. Yıllar sonra gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, Başkan Tugay ve 87 yaşındaki öğretmeni Türkay, okul anılarını yad ederken zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Tugay, öğretmenine hitaben, "Hayatımda bu kadar tutku ile ders anlattığını gördüğüm tek insan. Bunca yıldan sonra hala o güzel haliniz hafızamda" ifadelerini kullandı.

İnönü Lisesi anıları Balçova'da canlandı

Başkan Dr. Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere, kendisini İzmir İnönü Lisesi'nden tanıyan 87 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Demir Türkay’ı Balçova’daki konutunda ziyaret etti. Ziyarete, aynı liseden mezun olan İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu da katıldı. Öğretmen Türkay’ın eşi Perihan Türkay ve kızı Ayşe Arslan da bu özel buluşmada hazır bulundu.

Başkan Tugay, eski öğretmeninin hayatı boyunca kendisine yol gösteren kişilerden biri olduğunu vurguladı ve lise anılarını paylaştı.

"Ders anlatma tutkusu hala hafızamda"

Öğrencilere bilgi aktarma konusunda Demir Türkay'ın gösterdiği olağanüstü istekliliği dile getiren Başkan Tugay, duygularını şöyle ifade etti: "Herkes hocamızın bu çabasını görüyordu. Öğretmenimizin bize bir şeyler verme arzusunu gördükçe, biz öğrenciler de derslere karşı daha çok motive oluyorduk. Hocamızın tahtaya yazı yazarken heyecanla ayağını vurduğunu hatırlıyorum. Hayatımda bu kadar tutku ile ders anlattığını gördüğüm tek insandır. Bunca yıl geçmesine rağmen o güzel haliniz hala hafızamda yaşıyor."

"Başarılı olursak hakkınızı öderiz"

Öğretmenlere duyduğu derin minneti dile getiren Dr. Cemil Tugay, Demir Türkay’a çiçek takdim ederken, hiçbir çiçeğin onun hakkını ödeyemeyeceğini belirtti. Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

"Demir hocanın öğrencisi olup da onu sevmeyen, onu hatırlamayan yoktur. Siz bizi başarılı, iyi insanlar olalım diye yetiştirdiniz. Biz de öyle insanlar olursak sizin hakkınızı öderiz. Size çok teşekkür ediyorum. Benim babam da öğretmendi ve onu 6 yıl önce kaybettik. O da benim için çok kıymetli. Sizin gibi bizi yetiştiren öğretmenler, bizde çok derin izler bıraktı. Öğretmenler Günü nedeniyle sizi ziyaret etmek istedim ve sizi gördüğüm için çok mutluyum."

Türkay: "Seni görmek benim için en büyük zenginlik"

Ziyaretin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren emekli öğretmen Demir Türkay, eski öğrencisi Başkan Tugay ile gurur duyduğunu ifade etti. "Ben sadece vazifemi yerine getirdim. Ben Atatatürkçüyüm, halkımı ve insanları çok seven biriyim. Buraya gelmekle bana büyük bir mutluluk verdiniz. Seni görmek benim için en büyük zenginlik. Neredeyse ağlayacağım" sözleriyle duygularını ifade etti. Ziyarete katılan İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu da bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirtti.