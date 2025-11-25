Son Mühür/ Beste Temel - T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Rektörlük binasında düzenlenen söyleşi, 15 Temmuz Konferans Salonu ve Bordo Salon’a eş zamanlı görüntü ve ses aktarımıyla gerçekleşti.

Programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bürokratlar, akademisyenler ve program kapsamında üniversitede çalışma hakkı kazanan 750 öğrenci katıldı.

Genç istihdamı ve programın hedefleri ele alındı

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’nın gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı, iş yaşamına uyumlarını güçlendirmeyi ve öğrencilere hem pratik deneyim hem de maddi katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

“Türkiye’de bir üniversiteye verilen en yüksek kontenjan”

Programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan İŞKUR Gençlik Programı’nın önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Bir önceki dönem Türkiye’de en fazla kontenjanın verildiği üniversite Dokuz Eylül’dü. Bu yıl ise dört bin kontenjan tahsis edildi ve bu kontenjan yalnızca üç üniversiteye sağlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi de bu üç üniversiteden biri oldu” dedi.

DEÜ’nün öğrenci odaklı yaklaşımını vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından çalışma hayatına hazırlanmalarına yönelik devlet desteğinin büyük değer taşıdığını söyledi.

“Yükseköğretim tarihinin en önemli projelerinden biri”

Bakan Işıkhan, konuşmasında İŞKUR Gençlik Programı’nın gençlere yönelik en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu belirterek, “Bu proje bizim için mutluluk kaynağı. Türkiye’nin her alanda daha güçlü hâle gelmesinde gençlerimizi desteklemek temel önceliğimizdir” dedi.

Genç işsizliği 6 yılda yüzde 12 azaldı

Bakan Işıkhan, genç işsizlik oranındaki düşüşü hatırlatarak, “Bu ve benzeri projeler bu başarının mimarıdır. 2019’da yüzde 27 olan genç işsizlik oranı, 2025 itibarıyla yüzde 15 seviyesine indi” ifadelerini kullandı.

“Dokuz Eylül Üniversitesi rekor kırıyor”

DEÜ’nün programdaki başarısına da dikkat çeken Işıkhan, “Dokuz Eylül Üniversitesi rekor kırıyor. Kendilerine dört bin kontenjan tahsis ettik. İki yıldır kontenjanları dolduran ve programı başarıyla uygulayan üniversitelerin başında geliyor. Diğer üniversitelere Dokuz Eylül’ü dikkatle izlemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Etkinlikte İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.