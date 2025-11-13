Son Mühür / Yiğit Uzun – Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, kentte son 24 saatte meydana gelen ve üç işçinin yaşamını yitirdiği iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan ölümlerin “kaza değil, iş cinayeti” olduğu vurgulandı.

İzmir’de 3 işçi 24 saatte hayatını kaybetti

TİP’in açıklamasına göre, İzmir’de yalnızca son bir gün içinde en az üç işçi yaşamını yitirdi.

Aliağa’da Hasan Aktepe, gemi geri dönüşüm tesisinde üzerlerine düşen gemi parçası nedeniyle; Menemen’de İsa Hasan ve Urla’da Alican Gürer ise yüksekten düşerek hayatlarını kaybetti.

Aynı 24 saatlik süreçte Türkiye genelinde tespit edilen iş cinayeti sayısı İSİG verilerine göre 12’ye ulaştı. Hayatını kaybeden işçilerin yaş aralığı 16 ile 75 arasında değişiyor. TİP açıklamasında, 16 yaşında ölen Alperen’in, MESEM protokolüyle “çocuk işçi” olarak çalıştırılan gençlerden biri olduğu vurgulandı.

“Bu bir sistem sorunudur: patronlar karını katlıyor, işçiler ölüyor”

Açıklamada, iş kazalarının önlenebilir olduğu, ancak patronların iş güvenliği tedbirlerini almadığı öne sürüldü. TİP, özellikle Dilovası’nda altı işçinin öldüğü parfüm şirketini örnek göstererek, “Şirketin üç yılda 27 bin liradan 1 milyar liraya ulaşan karına rağmen önlem almadığını” belirtti.

TİP, devletin denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı:

“Devlet bu işyerlerini denetlemiyor. CİMER’e yapılan şikayetlere rağmen gidip bakmıyor. Böyle bir niyeti de yok. Saray rejiminin yarattığı tabloda patronlar biliyor: Bir işçi ölürse bir başkası gelir.”

“İş müfettişi sayısı azaldı, tehlikeler arttı”

TİP İzmir, iş müfettişi sayısının son üç yılda 917’den 889’a düşmüş olmasına dikkat çekerek, yaşanan her ölümün münferit olmadığını, yapısal bir sorunun göstergesi olduğunu belirtti.

“Her işçinin hesabını soracağız”

Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Bu ülkede bir sınıf kırımı yaşanmaktadır. Biz bu sistemi aklamayacak, kaybettiğimiz her işçinin hesabını tek tek soracak, yaşanabilir bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü olarak tüm iş cinayetlerinin takipçisi olacağız.”

TİP İzmir’in açıklaması, kentte art arda yaşanan iş ölümlerine yönelik toplumsal tepkinin büyüdüğü bir dönemde yapıldı.