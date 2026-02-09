Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclisi bugün gerçekleşen toplantısında, dikkat çeken bir kredi talebi meclis gündemine alındı. Önergede, yatırım ve kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2 milyar TL tutarında gayrinakdi kredi kullanılmasına ilişkin yetki talebi yer aldı.

Önergeye göre, krediye ilişkin anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim ve harç gibi tüm ödemeler, İller Bankası tarafından teminat olarak alınacak belediye gelirleri ve yasal paylardan karşılanacak. Ayrıca, ödemelerin karşılanamaması durumunda, banka talep ederse, krediyle elde edilen tesis, inşaat ve gayrimenkuller ile araç ve malzemelerin ipotek veya rehin edilebileceği belirtildi. Belediyenin mülkiyetindeki, kamu yararına tahsis edilmemiş gayrimenkuller de bankaya ipotek olarak verilebilecek.

Önergede ayrıca, belediye gelirleri, hak ve alacaklarının İller Bankası’na terhin edilmesi ve belediyeye ait ticari işletmelerin rehin verilmesi gibi yetkiler de yer aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da krediye ilişkin tüm sözleşme ve evrakları imzalamaya ve süreci yürütmeye yetkilendirilmesi hakkında önerge meclis üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile acil kaydıyla görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi.