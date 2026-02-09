Son Mühür- AK Parti Buca Meclis üyesi Veli Balyemez ve Murat Nazlı, DİSK Genel-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız'ın AK Parti'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

TİS'ten kaynaklanan alacakları 40 gündür ödenmediği gerekçesiyle toplu halde iş bırakan emekçilere seslenen Değer Yıldız,

''Bu belediyeyi yöneten belediye başkanından meclis üyesine kadar siyasi anlayışları, görüşleri ne olursa olsun hepsi aynı derecede suçlu. AK Parti'nin planladığı politikalar yüzünden belediyeler zorluklar çekebilir. Belediye yönetimleri de onlara karşı hamleler yapacak, çözümler çareler üretecek'' diye konuşmuştu.

Biz emekçiler için oradayız...



Buca işçisinin perişan olduğunu vurgulayan AK Parti Meclis Üyesi Murat Nazlı,

''Yine geriye dönük alacaklarını alamadılar. Bizim AK Partili meclis üyeleri olarak işçinin, emekçinin yanında olmamız sendikacı arkadaşları rahatsız ediyor.

Biz, sizin temsil ettiğiniz sendika için orada değiliz. Biz işçinin, emekçinin alnının teri için oradayız'' diye konuştu.

40 gün geçti, gıkınız çıkmadı...



AK Parti Buca Meclis üyesi Veli Balyemez ise sendika temsilcilerinin Buca Belediyesi'nden ödemeyle ilgili aldıkları taahhüt için, bu taahhütname benim namusum demişti. 40 gün geçti, gıkınız çıkmadı'' hatırlatmasında bulunarak,

''Biz sizin ne tezgahlar çevirdiğinizi biliyoruz. Bizim oraya gelmemiz de sizi rahatsız ediyor, çünkü tezgahınız bozuluyor. Biz her daim Buca emekçisinin yanında olacağız. Bunu mecliste de ortaya koyduk. Krediye oy birliği verdik, hatta parantez içinde önce emekçinin maaşı verilecek diye yazdırdık. Krediyi belediye başkanı çekememişse biz ne yapalım?'' diye sordu.

CHP'nin ağzıyla konuşma...



Değer Yıldız'a seslenerek, ''Sen ne diyorsun? Efendim, devlet belediyeleri boğuyormuş! CHP'nin ağzıyla konuşma. Emekçinin ağzıyla konuş. Orada suçlu varsa Buca Belediyesi başkanı ve yönetimidir. Siz de suçlusunuz, çünkü bu sürece sürekli çanak tuttunuz'' diye konuştu.