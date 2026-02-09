Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda toplantı meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde yapıldı.

Toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ile komisyon raporları meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Toplantıda 2026 yılı eğitim-öğretim döneminde şehir genelinde faaliyet gösterecek öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesi görüşüldü.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından sunulan dilekçe doğrultusunda hazırlanan raporda, servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapılması önerildi.

Başkanvekili Zafer Yıldır, "Esnaf Odaları Birliği'nin yüzde 15 talebi var, komisyonumuz yüzde 5 diye karar vermiş. Benim önerim ikisinin arasını bulup yüzde 10'a bağlayalım" teklifinde bulundu. Başkanvekili Yıldır'ın talebi doğrultusunda, öneri meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

TUGAY'DAN MÜDAHALE

Daha sonra Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, gündemdışı konuşmalar maddesinde, İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın yüzde 10 yerine, yüzde 5 olarak düzenlenmesini ve yeniden onaylanmasını talep ettiğini bildirdi.

BOZTEPE: GÜNDEM BİTTİ, OYLATAMAZSINIZ

Gündemdışı konuşmalar bölümünde yeniden oylama yapılamayacağını söyleyen ve karşı çıkan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Bir meclis gündemi var. Gündem bitmiş siz gündem ile ilgili bir madde onaylatmak istiyorsun. Olmaz. Bu yanlış. Bu iptal olur" dedi.

Başkanvekili Yıldır, "Meclis kapanmadı Hüsnü Bey. Uyarıyı aldım" dedi daha sonra ilgili maddeyi tekrar oylamaya sundu. Meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar onaylandı. Kararla birlikte, 2026 yılında öğrenci servis ücretlerine yüzde 5 zam uygulanacak.