Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, 11 Ocak 2026’da yapılacak genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Oda binasında basın toplantısı düzenleyen Köfüncü, 2014’ten bu yana sürdürdüğü göreve aynı yönetimle devam etmeyi hedeflediğini söyledi.

“Ulaşılabilir ve sorumluluk sahibi bir oda yapısı oluşturduk”

Başkan Osman Köfüncü, görev süresi boyunca esnafın her sıkıntısına çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, “2014’ten beri başkan olduğum yönetim ekibimle tekrar adayım. Ulaşılabilir, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir oda yaratmak için çaba harcadık” dedi.

Kamu kurumlarıyla sürekli diyalog halinde olduklarını vurgulayan Köfüncü, “İnsanların dertleriyle dertlenen, kederleriyle kederlenen bir yapı kurduk. Kaymakamımızdan belediye başkanımıza, kurum müdürlerimize kadar her zaman esnaf için köprü olmayı hedefledik. Esnafın varlığını sürdürebilmesi için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.

“Genel kurul hesap günümüz; esnaf sandığa gelsin”

11 Ocak 2026’daki genel kurulun önemine dikkat çeken Köfüncü, tüm esnafları seçime katılmaya davet etti.

Köfüncü, “Sevsinler, sevmesinler; oy atsınlar, atmasınlar ama gelip tüm adayları dinlesinler. Bu oda onların. O gün bizim hesap günümüz. Oy kullanarak odalarına sahip çıksınlar” dedi.

Yeni dönem hedefi: 100 yıllık çözüm sunacak sanayi sitesi

Çeşme’nin en acil ihtiyaçlarından birinin modern bir sanayi sitesi olduğunu vurgulayan Köfüncü, projeyi yıllardır takip ettiklerini söyledi: “Yaşanılabilir bir Çeşme için modern bir sanayi sitesi zorunlu. Projenin teknik hazırlıkları tamamlandı, hukuki altyapıyı oluşturduk. Ancak yer tahsisi sorunları nedeniyle ilerleme sağlanamadı.”

Köfüncü, Turizm Bakanlığı’nın “Turizm Gelişme Projesi” kapsamındaki araziler sebebiyle gecikme yaşandığını ifade ederek, son görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti: “Ankara’dan gelecek ekip belediye başkanımıza sunum yapacak. Kendisi de projeye çok istekli. Eğer gerçekleşirse Çeşme’nin sanayi ihtiyacını 80–100 yıl boyunca çözecek bir eser ortaya çıkacak. Kim kazandırırsa kazandırsın, heykelini dikmeye hazırım.”

“Kul hakkı yememek için projeden dükkan almayacağım”

Sanayi sitesi projesinin yalnızca sanayi esnafını kapsayacağını belirten Köfüncü, şöyle konuştu: “Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik alana ihtiyacımız var. Bu projede ben dükkan sahibi olmayacağım çünkü sanayi esnafı değilim. Kul hakkı yememek için alanlar sadece sanayi esnafına verilecek.”