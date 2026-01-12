Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Konak ve Karabağlar ilçelerini kapsayan dev su kesintisinin süresi, teknik zorluklar nedeniyle uzatıldı. İnönü Caddesi üzerindeki ana iletim hattında meydana gelen ağır hasarın onarımı, öngörülen süreyi aşarak bölge sakinlerini ek bir bekleyişe sürükledi.

Dev arıza giderilemedi, süre uzatıldı!

İzmir'in merkez ilçeleri Konak ve Karabağlar'da hayatı durma noktasına getiren dev su kesintisinden kötü haber geldi. İZSU ekiplerinin İnönü Caddesi'ndeki 1400 mm çapındaki beton boru hattında yürüttüğü çalışmalar, zemin yapısı ve boru çapının büyüklüğü nedeniyle planlanan sürede tamamlanamadı. Dün öğle saatlerinde başlayan kesintinin süresi, yapılan son teknik değerlendirme ile 4 saat daha ileriye çekildi.

İnönü Caddesi'ndeki dev beton boru direniyor

İzmir'in ana su omurgasını oluşturan İnönü Caddesi ile 200 Sokak kavşağındaki 1400 mm’lik dev iletim hattında meydana gelen arıza, ekiplere zor anlar yaşatıyor. Beton borunun devasa boyutu ve arızanın niteliği, sızıntının kontrol altına alınmasını ve hattın basınçlı suya hazır hale getirilmesini güçleştiriyor. İZSU yetkilileri, beton borularda yapılan onarımların ardından belirli bir kuruma ve mukavemet süresi gerektiğini, bu nedenle güvenlik payı bırakılarak onarımın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kesinti süresi 28 saate çıktı: Sular saat 17:00'de gelecek

Resmi programa göre 11 Ocak Pazar günü saat 13:00'te kesilen suların bugün (12 Ocak Pazartesi) saat 13:00'te verilmesi hedefleniyordu. Ancak sahada karşılaşılan teknik aksaklıklar sonucunda kesinti süresine 4 saatlik bir ekleme yapıldı. İZSU’nun güncellediği takvime göre, şebekeye su verme işleminin bugün saat 17:00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Suyun uç noktalara ve üst katlara ulaşmasının ise akşam saatlerini bulabileceği öngörülüyor.

İki ilçede 18 mahallede zorlu bekleyiş

Ana iletim hattındaki bu kritik arıza nedeniyle kentin en yoğun nüfuslu mahallelerinde susuzluk hakim. Güncellenen saate göre susuz kalmaya devam edecek mahalleler şunlar:

Konak Bölgesi: Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahalleleri.

Karabağlar Bölgesi: Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon ve Vatan mahalleleri.

İZSU ekipleri sahada teyakkuz halinde

İZSU, arızanın giderilmesi için tüm teknik imkanların seferber edildiğini ve çok sayıda ekibin vardiyalı olarak sahada olduğunu belirtti. Su verilmeye başlandığında hattın güvenliğini korumak amacıyla kademeli bir basınç artışı uygulanacağı bildirildi.