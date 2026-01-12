Feci kaza, saat 12.00 sıralarında Bornova Gökdere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Beytullah Karadeniz yönetimindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, Otogar–Tınaztepe hattında sefer yapan ve Serkan Topal’ın kullandığı 35 ANF 356 plakalı İZULAŞ otobüsüyle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs savruldu

Şiddetli çarpışmanın ardından belediye otobüsü yol kenarındaki araziye savrulurken, panelvandan kopan parçalar çevreye yayıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Panelvan sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, panelvan sürücüsü Beytullah Karadeniz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Karadeniz’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Otobüs şoförünün hayati tehlikesi bulunuyor

Kazada yaralanan İZULAŞ otobüsü şoförü Serkan Topal ile otobüste bulunan 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan şoför Topal’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cadde trafiğe kapatıldı, soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası Gökdere Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.