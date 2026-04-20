İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, İzmir'in ilçe belediyeleri de çeşitli etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda bir etkinliğe de Karabağlar Belediyesi imza attı. Yıl boyunca Karabağlar Belediyesi'nin kurslarında emekler veren çocuklar sahnede yeteneklerini ve hayallerini sergiledi.

Başkan Helil Kınay'dan paylaşım!

Çocukların başarılı performanslarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "23 Nisan heyecanını çocuklarımızla birlikte Karabağlar’da başlattık.

Yıl boyunca kurslarımızda emek veren çocuklarımız, sahnede yeteneklerini ve hayallerini paylaştı. Onların gözlerindeki heyecan, yarına dair en büyük umudumuz.

Bu bayram, çocukların bayramı ve biz onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.

İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerini kullandı.