İzmir’in Torbalı ilçesinde demir yollarında meydana gelen elim bir kaza, bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, İZBAN seferini gerçekleştiren banliyö treni, raylar üzerinde bulunan bir kişiye çarparak trajik bir ölüme sebebiyet verdi.

Torbalı - Selçuk hattında raylar üstünde can verdi

Olay, Torbalı istikametinden Selçuk yönüne doğru seyir halinde olan, makinist M.Y. (43) yönetimindeki E22105 set numaralı İZBAN treninin Sağlık Mahallesi mevkiinden geçişi sırasında yaşandı. Trenin geçiş güzergahındaki rayların üzerinde bulunan 58 yaşındaki Mustafa Karayülük, yaklaşmakta olan trenin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Makinistin durumu fark ederek yaptığı acil ihbar ve çevredeki tanıkların yardımıyla bölgeye vakit kaybedilmeksizin güvenlik ve sağlık birimleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonuç vermedi

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri raylar üzerindeki Mustafa Karayülük’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak yapılan detaylı kontroller sonucunda, çarpmanın şiddetiyle ağır darbe alan Karayülük’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için ilgili birimlere nakledildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikat başlatılırken, trenin makinisti ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.