Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan 151 öğrenci, kampüste düzenlenen coşkulu törenle diplomalarına kavuştu. Mezunlar, cübbelerini giyip keplerini havaya fırlatarak emeklerinin karşılığını kutladı. Törene; İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, mütevelli heyet üyeleri ve davetliler katıldı.

“Ülkemizin geleceğine yön verecekler”

İEÜ Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, 2019’da kurulan enstitünün 6 yılda binden fazla mezun verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Enstitümüz, ülkemizin en güçlü lisansüstü yapılarından biri haline geldi. Mezunlarımız yalnızca akademik başarıya ulaşmış bireyler değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yön verecek öncülerdir. Araştırma üniversitesi kimliğimizi güçlendirerek, ulusal ve uluslararası ölçekte öncü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz.”

Atamızın sözleriyle gençlere mesaj

Prof. Dr. Biresselioğlu, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler” sözünü hatırlatarak, mezunlara Türkiye’yi bilim, çalışma ve üretimle yüceltme çağrısında bulundu.

“Bilimi sorumlulukla kullanmalısınız”

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muhittin Hakan Demir, lisansüstü eğitimin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kişisel bir dönüşüm olduğunu vurguladı:

“Diplomalarınız, sabrınızın ve öğrenmeye olan bağlılığınızın sembolüdür. Bu belgeler, mesleğinizde daha ileriye gitme ve bilimi sorumlulukla kullanma görevi yüklemektedir.”

“Değişimi siz yönlendireceksiniz”

Prof. Dr. Demir, dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğuna dikkat çekerek, iklim krizi, dijital dönüşüm, toplumsal adalet ve küresel iş birliği gibi konularda mezunların bilgi ve vizyonuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak amacımız yalnızca mezunlar vermek değil, dünyayı anlamaya ve dönüştürmeye aday bireyler yetiştirmektir. Sizler, değişime uyum sağlayan değil, değişimi yönlendiren bireyler olacaksınız” dedi.