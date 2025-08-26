Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicilerin en temel ihtiyacı olan beslenme, sağlıklı yaşam ve korunma ürünlerinde haksız kazanç sağlanmasını önlemek amacıyla İzmir’de sahaya indi.

Marketlerde yapılan kontrollerde ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığı ve raf ile kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı incelendi.

Yüksek ceza uygulaması

Denetimlerde mevzuata aykırı eylemlerde bulunan işletmelere, her bir ihlal için 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bu cezalar, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil fiyatlandırmanın sağlanması adına önemli bir yaptırım olarak öne çıkıyor.

İlk 6 ayda 254 milyon liralık ceza

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk 6 ayında 405 işletme ve şahıs hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 TL idari para cezası kararı aldı. Böylece fahiş fiyat artışlarına karşı ciddi bir caydırıcılık hedeflendi.

İzmir’de 20 binden fazla işletme denetlendi

Yılın başından bu yana İzmir’de 20 binin üzerinde işletmede yaklaşık 600 bin ürün fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendi.

Raf ve kasa arasındaki uyumsuzluklar ile etiket düzenlemelerindeki aykırılıklar tespit edilerek, işletmelere toplamda 24 milyon 768 bin 622 TL ceza kesildi.

“Vatandaşların menfaatlerini koruyacağız”

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”