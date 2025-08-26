Son Mühür - CHP İzmir’de mahalle delege seçimleri devam ederken, Kemalpaşa ilçesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in desteklediği mevcut İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın listesi seçimlerde üstünlük sağladı.

Beyaz Liste Seçimlerde Fark Attı

Özellikle Sekiz Eylül ve Soğukpınar mahallelerinde açık farkla önde çıkan beyaz liste, hem eski Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın hem de Ahmet Cemil Balyeli’nin desteklediği mavi listeyi geride bıraktı.

Soğukpınar Mahallesi’nde beyaz liste 153 oy alırken, mavi liste yalnızca 51 oy aldı. Bu sonuç, beyaz listenin ilçedeki tabanda güçlü bir destek bulduğunu ortaya koydu.

Arzu Külahçıoğlu Delege Seçimini Kaybetti

Seçimlerin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise, eski Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu oldu. Çınarlı Mahallesi’nde yarışa giren Külahçıoğlu, delege seçimini kaybederek listeye giremedi.

Ayrıca, cumartesi günü yapılan Soğukpınar Mahallesi delege seçiminde Arzu Külahçıoğlu’nun annesi Emine Külahçıoğlu da mavi listede yer almasına rağmen seçimde başarılı olamadı.

Karakayalı ve Balyeli’nin İş Birliği Dikkat Çekti

Kemalpaşa siyasi kulislerinde seçimlerin en çok konuşulan başlıklarından biri, eski Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile Ahmet Cemil Balyeli’nin aynı safta buluşması oldu. Daha önce farklı politik çizgilerde hareket eden bu iki ismin, mevcut İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’a karşı birleşmesi dikkat çekti.

Ancak bu iş birliği, parti tabanında beklenen karşılığı bulamadı ve sonuçlara olumlu yansımadı.

Yeni Dengeler Kuruluyor

Alınan sonuçlar, CHP Kemalpaşa’da yeni siyasi dengelerin oluştuğuna işaret ediyor. Mevcut İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın elini güçlendiren bu tablo, yaklaşan ilçe kongresi öncesi partideki güç haritasını yeniden şekillendirmiş görünüyor.