İzmir’de 2 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda ilçe planlı elektrik kesintilerinden etkilenecek. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kent genelinde farklı saat aralıklarında enerji kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Buca’da gün boyu elektrik kesintisi

Buca’nın Zafer Mahallesi’nde sabah 09.00’dan 17.00’ye kadar enerji verilemeyecek.

Torbalı’da kapsamlı bakım çalışması

Torbalı’da 09.00 – 17.00 saatleri arasında Zafer, Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk, Kısık, Yıldızlar, Kaynaklar Merkez, 29 Ekim Karacaağaç ve Yeşilköy mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Ayrıca Eğerci, Çamlıca ve Şehitler bölgelerinde de gün içinde farklı saatlerde enerji kesintisi uygulanacak.

Bornova ve Foça’da kesintiler sürüyor

Bornova’nın Ergene Mahallesi’nde 10.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Foça’da ise dün gece başlayan kesintinin 2 Kasım sabah 08.00’e kadar süreceği belirtildi. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ve çevresi enerji alamayacak.

Kemalpaşa’da farklı bölgelerde farklı saatlerde kesinti

09.00 – 17.00: Bağyurdu Yeni

09.30 – 17.30: Bağyurdu Yeni Sancaklıbozköy

10.00 – 14.00: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

14.00 – 18.00: Dereköy, Gökyaka, Vişneli, Yeşilköy, Cumalı

Ödemiş kırsalında elektrik kesintisi

Ödemiş’te 09.00 – 17.00 saatleri arasında Mescitli, Bademli, Ovakent ve çevre mahallelerde kesinti uygulanacak.

Ayrıca Demircili, Karakova, Emmioğlu, Üç Eylül, Seyrekli, Çobanköy, Eğridere, Gökçen, Kırtepe, Kocaaliler, Osmancık, Sarılar, Küre, Kahrat, Çayır, Demirdere, Güney, Küçükören, Hamam, Yenişehir, Saruhanlı ve Çamlıca bölgeleri de enerji kesintisinden etkilenecek.

Kınık’ta sanayi bölgesi de etkilenecek

Kınık’ta 10.00 – 13.00 saatleri arasında Kalemköy, Kocaömer, Yaylaköy, Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere ve Kınık OSB dahil olmak üzere çok sayıda bölgeye elektrik verilemeyecek.

Tire ve Bayındır’da gün boyu enerji kesintisi

Tire’nin Yeniçiftlik, Hasköy, Bülbüldere ve Atalan mahallelerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Bayındır’da ise aynı saatlerde 20 mahallede kesinti uygulanacak: Fatih, Zeytinova, Yusuflu, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızıloba, Yakacık, Turan, Sarıyurt, Demircilik, Lütuflar, Alankıyı ve Alanköy.

Kiraz ve Bergama’da iki aşamalı kesinti

Kiraz’da 10.30 – 13.30 arasında Cumhuriyet Mahallesi, 12.00 – 17.00 arasında ise Örencik, Mavidere, Mersinlidere, Olgunlar ve Sırımlı mahalleleri elektrik alamayacak.

Bergama’da ise Bozköy’de 09.00 – 14.00, Aşağıkırıklar’da 13.00 – 18.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacak.

Menemen ve Aliağa da listede

Menemen’de 09.00 – 15.00 saatleri arasında Hasanlar ve Yayla bölgelerinde kesinti olacak.

Aliağa’da ise 10.00 – 14.00 arasında Atatürk ve Siteler bölgelerinde elektrik kesintisi planlandı.

GDZ Elektrik’ten uyarı

GDZ Elektrik, kesintilerin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapıldığını hatırlatarak vatandaşlardan anlayış bekledi.

Şirket, belirtilen kesinti sürelerinin hava koşulları ve teknik sebeplere bağlı olarak erken sonlandırılabileceğini veya uzayabileceğini de duyurdu.