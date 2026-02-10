Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kentsel dönüşüm tartışmaları alevlendi. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Meclis Başkan Vekili Levent Yıldır’ın mahkeme süreçlerine dair açıklamalarını "itiraf" olarak nitelendirerek, yerel yönetimin İzmir’in dönüşüm stratejilerini bilerek çıkmaza soktuğunu iddia etti.

Meclis kürsüsünde "itiraf" tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son oturumuna, kentsel dönüşüm projelerine karşı açılan davalar ve bu davaların siyasi yansımaları damga vurdu. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZBB Başkan Vekili Levent Yıldır’ın Karabağlar’daki sürece dair sarf ettiği sözleri hedef alarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Atmaca, Yıldır’ın "Aynı şeyi Karabağlar'da biz de 5 kez yaptık" şeklindeki ifadesinin, kentsel dönüşüm çalışmalarının nasıl sistematik bir şekilde engellendiğinin açık bir kanıtı ve ikrarı olduğunu savundu.

"Hem hizmet üretemiyorsunuz hem dönüşümü engelliyorsunuz"

Açıklamalarını yerel yönetimin genel performansına yönelik eleştirilerle sürdüren Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temel belediyecilik görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını öne sürdü. Barınma hakkının en temel insani gereksinim olduğunu hatırlatan AK Partili Sözcü; çöp toplama, kanalizasyon altyapısı, çevre temizliği ve ulaşım gibi kronikleşen sorunların çözülemediğini ifade etti. İşçilerin maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıklara ve kentsel dönüşümün ranta kurban edildiği iddialarına da değinen Atmaca, "Sorumluluğu üzerinden atmaya çalışanlar, halkı deprem gerçeğiyle baş başa bırakıyor" dedi.

"Asrın felaketi" hatırlatması ve yaşam hakkı vurgusu

6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük acıları hatırlatarak benzer bir felaketin İzmir’de yaşanmaması için bakanlık projelerinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Uğur İnan Atmaca, dezenformasyon ve mahkeme süreçleriyle bu çalışmaların akamete uğratıldığını belirtti. "Engelleniyoruz" söyleminin bir siyasi sığınak olarak kullanıldığını savunan Atmaca, hiçbir gerekçenin insan hayatından ve güvenli barınma hakkından daha öncelikli olamayacağını vurguladı. Her şiddetli yağışta kentte yaşanan trajedilerin normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Atmaca, İzmir halkının can güvenliğinin siyasi manevralara feda edilmemesi gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.