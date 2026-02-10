Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Türkiye’de uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Güç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın uyuşturucuyla mücadelede samimi olmadığını savundu.

“Araştırma önergilerimizi reddediyorlar”

Uyuşturucu sorununa karşı verilen araştırma önergelerinin reddedildiğini hatırlatan Güç, iktidarın tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

CHP’nin bu konuda ısrarla çözüm önerileri sunduğunu vurgulayan Güç, mevcut yaklaşımın sorunu derinleştirdiğini ifade etti.

Çağatay Güç: “Tek sorumlusu iktidar”

Güç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İŞLERİ GÜÇLERİ SADECE REDDETMEK. Uyuşturucu ülkemizde bu kadar nasıl arttı?

Tek sorumlusu iktidar. Uyuşturucuyla gerçekten mücadele edilmesini isteseler araştırma önerilerimizi reddetmezler.

CHP iktidarımızla uyuşturucu ile gerçekten mücadele edilecek ve gençlerimiz bu illetlerin ağından kurtulacak.o Ülkemiz rahatlayacak, gençlerimiz rahatlayacak."

“Gençler bu karanlıktan kurtulacak”

CHP iktidarında uyuşturucuyla etkin ve kararlı bir mücadele yürütüleceğini dile getiren Güç, özellikle gençlerin hedef alındığı bu sorunun ülkenin geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Güç, uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik değil, aynı zamanda sosyal bir mesele olduğuna dikkat çekti.