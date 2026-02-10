Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Bakanlığı rehberliğinde ve koordinasyonunda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Birimi tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Şehir Hastanesi ev sahipliğinde “2026 Yılı İzmir Doku Organ Nakli Hizmetleri İl Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Altaş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevcan Ekizler Güney, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldız, İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Burcu Ulugölge, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, ilçe sağlık müdürleri, başhekimler, akademisyenler, yoğun bakım ve organ nakli alanında görev yapan sağlık profesyonelleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’de 30 bin hasta organ bekliyor

Toplantının sunum bölümünde; Türkiye genelinde organ nakli hizmetlerinin mevcut durumu, beyin ölümü tanı süreçleri, donör bakımı, aile görüşmeleri ve bölgesel uygulamalar ele alındı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Doku Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından il ve bölge bazında yürütülen çalışmalar ile güncel veriler katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaşın organ nakli beklediği, bu hastaların önemli bir kısmı için hayatta kalmanın tek yolunun organ nakli olduğu vurgulandı. Kadavra bağış oranlarının, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında halen istenilen seviyede olmadığına dikkat çekilerek, bu durumun organ bağışı konusunda güçlü ve sürdürülebilir bir toplumsal farkındalık ihtiyacını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi. İzmir ili; güçlü sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarıyla organ ve doku nakli hizmetlerinde ülkemizin öncü illerinden biri olma sorumluluğunu taşımaktadır. İlimizde her yıl yüzlerce hastaya böbrek, karaciğer, akciğer ve kornea nakli gerçekleştirilirken; İzmir ve bölge genelinde kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, ince bağırsak ve kornea nakli bekleyen toplam hasta sayısı 4.337 olarak kayıtlara geçti.

İzmir’deki 321 beyin ölümünün yüzde 85’nde aile izni alındı

Toplantıda, 2025 yılı verilerine göre İzmir’de 321 beyin ölümü bildirimi yapıldığı ancak bu vakaların yalnızca 85’inde aile izni alınabildiği ifade edildi. Bu tablonun; süreç yönetiminin, özellikle yoğun bakım ünitelerinde görev yapan ekiplerin zamanında ve doğru bildirimlerinin yanı sıra, aile görüşmelerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi. Program kapsamında; beyin ölümü tanısı ve donör bakımı, aile görüşmelerinde psikososyal yaklaşım, yoğun bakım süreçlerinde multidisipliner işbirliği, başlıklarında uzman sunumları gerçekleştirildi. Ardından yapılan tartışma bölümünde, sahadan gelen deneyimler ve iyi uygulama örnekleri paylaşılarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

İzmir, 2025 Yılı Hayatta Organ Bağışında Türkiye Birincisi

Toplantının önemli başlıklarından biri de 2025 yılı organ bağışı başarıları oldu. Yapılan değerlendirmelerde İzmir; 2025 yılında hayatta organ bağışında Türkiye birincisi olarak öne çıktı. İzmir genelinde 8.519 hayatta bağış ile ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca; beyin ölümü tespiti, aile izni ve kadaverik donör organizasyonları alanlarında başarılı çalışmalara imza atan hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri ve koordinasyon ekiplerine teşekkür belgeleri takdim edildi. “Organ Bağışı Hayat Kurtarır” Vurgusu toplantı boyunca organ bağışının bireysel bir karar olmanın ötesinde; güçlü bir koordinasyon, etik yaklaşım ve toplumsal farkındalık gerektiren yaşamsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi. “Organ Bağışı Hayat Kurtarır” mesajı, toplantının tüm bölümlerinde ortak bir vurgu olarak öne çıktı.